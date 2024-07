Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Nach angeblichem Autounfall - Seniorin übergibt Schmuck

Recklinghausen (ots)

Nach einem "Schockanruf" übergab eine 88-Jährige aus Herten wertvollen Schmuck an einen unbekannten Mann.

Am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, gab sich eine unbekannte Frau am Telefon als Tochter der Seniorin aus. Sie erklärte, dass ihr Mann in einen tödlichen Autounfall verwickelt gewesen sei. Um eine Untersuchungshaft zu vermeiden, sollten nun Bargeld oder Schmuck hinterlegt werden. In einem weiteren Anruf wurde die Geschichte durch einen angeblichen Richter vom Amtsgericht Recklinghausen untermauert.

Im Verlauf des Gesprächs wurde ein Übergabeort für eine nicht unerhebliche Menge an Schmuck vereinbart.

Die Hertenerin übergab den Schmuck am frühen Abend an einer zuvor vereinbarten Stelle im Bereich der Hertener Innenstadt an einen ihr unbekannten Mann. Den Schmuck sollte die Frau in einem blickdichten Umschlag verpacken. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- 1,80 - 1,85m groß - schlank - dunkle Hautfarbe - schwarze, lockige Haare - dunkle gekleidet - sprach akzentfrei deutsch

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Tipps der Polizei gegen Betrugsmaschen von Kriminellen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/senioren

