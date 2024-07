LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Sonneberg (ots) - Im Laufe des zurückliegenden Wochenendes wurden zwei schulische Einrichtungen in Sonneberg durch Unbekannte aufgesucht und anschließend Kupfer bzw. Diesel gestohlen. Zum wiederholten Male wurde die SBSS in der Max-Planck-Straße angegriffen- der/ die Unbekannten entwendeten mehrere Kupferdachrinnen sowie anders Kupfer-Zubehör der Dachentwässerung. Dadurch entstand Beuteschaden in Höhe von mehreren ...

