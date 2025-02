Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch in Metzgerei

Reutlingen (ots)

Sprinter überschlagen

Auf mehr als 30.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Hohe Straße im Stadtteil Ohmenhausen entstanden ist. Derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war ein 24-Jähriger kurz nach fünf Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Hohe Straße hinter einem Lkw in Richtung Ohmenhausen unterwegs. Schon zu Beginn der Straße soll der Sprinter mehrfach versucht haben, den Lkw zu überholen, was dessen 60 Jahre alter Fahrer versuchte zu verhindern, indem er auf der Fahrbahnmitte fuhr. Auf Höhe der Ampel bei der Abzweigung zur Gomaringer Straße musste der Lkw-Fahrer bremsen, was der Sprinterfahrer zum Überholen nutzte. Beim Wiedereinscheren vor dem Lkw, welcher während des Überholvorgangs beschleunigt haben soll, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge in deren Folge sich der Sprinter überschlug und auf dem Dach in einer angrenzenden Wiese zum Liegen kam. Nach einer Untersuchung durch den hinzugezogenen Rettungsdienst bleiben beide Fahrer unverletzt. Sie sehen jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Während der Lkw fahrbereit blieb, musste der Sprinter von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Metzingen (RT): Unfall auf B28

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der B28 verletzt worden. Ein 37-Jähriger befuhr kurz vor zehn Uhr mit einem Renault Megane Scenic die Bundesstraße in Richtung Bad Urach. Im Bereich einer Brücke bei Neuhausen kam es dabei zum frontalen Zusammenstoß zwischen dem Renault und einem entgegenkommenden Rettungswagen, der sich mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz befand und hierzu die gebildete Rettungsgasse nutzte. Der 37 Jahre alte Autofahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 21-jährige Fahrer des Rettungswagens wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Seine beiden Mitfahrer im Alter von 23 und 25 Jahren blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Unter anderem aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten entstand Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B28 mit Unterstützung der Straßenmeisterei in beide Richtungen bis etwa 12.20 Uhr gesperrt und der Verkehr baustellenbedingt durch Metzingen umgeleitet werden. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Da sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergaben, dass der 37-Jährige möglicherweise durch ein Mobiltelefon abgelenkt gewesen sein könnte, wurde dieses sichergestellt. (rd)

Filderstadt (ES): Einbruch in Metzgerei

In eine Metzgerei in der Harthäuser Hauptstraße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Der Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum von 19 Uhr bis sieben Uhr gewaltsam über die Eingangstüre Zutritt in das Geschäft. Dort hebelte er die Kasse auf und entwendete das Bargeld, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der hinterlassene Sachschaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (lg)

