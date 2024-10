Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 243 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Creuzburg/ Ifta (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag, den 04.10.2024, und am Samstag, den 05.10.2024, führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der B7 zwischen Creuzburg und Ifta durch. Am Freitag stellten die Beamten 124 Geschwindigkeitsverstöße innerhalb von rund fünf Stunden fest. Dabei wurde fast jeder Dritte "geblitzt". Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 98 bei erlaubten 60 km/h. Am Samstag fuhren innerhalb von fünfeinhalb Stunden an selber Stelle 119 Fahrzeuge zu schnell. Dies entsprach ebenfalls fast jeden dritten Fahrer. Der schnellste Pkw wurde mit 116 km/h gemessen. (mla)

