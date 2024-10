Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit drei Fahrzeugen und einem Verletzten

Engelsbach/ B88 (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Vormittag befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Mercedes die Mühlenstraße in Richtung Schönau v.d.W. An der Kreuzung B88 missachtete er offenbar die Vorfahrt eines aus Richtung Catterfeld kommenden 45-jährigen Citroen-Fahrers. Es kam zum Unfall, bei dem der Citroen auf einen aus Richtung Schönau v.d.W. kommenden 39-jährigen VW-Fahrer geschoben wurde und mit diesem ebenfalls kollidierte. Der Fahrer des Citroen wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Die B88 musste über eine Stunde halbseitig gesperrt werden. (mla)

