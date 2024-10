LPI-GTH: Unfall mit Gegenverkehr, drei Verletzte

Eisenach (ots) - Am frühen Samstagmorgen verschafften sich bisher Unbekannte gewaltsam Zutritt zum "Gasthaus Bellevue". Aus dem Inneren entwendeten die Täter in der weiteren Folge Bargeld aus verschiedenen Behältnissen in einer Gesamthöhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die zwischen 02.30 Uhr und 10.00 Uhr des Samstags verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 ...

