POL-PPWP: Beim Feiern Geldbeutel gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Landkreis erstattete am Montag eine Anzeige bei der Polizei. Der Grund: Ihr Geldbeutel wurde in der Nacht zu Sonntag am St. Martins-Platz gestohlen. Wie die 22-Jährige der Polizei mitteilte, war sie zwischen 21 Uhr und 00:30 Uhr in einer Kneipe in der Altstadt unterwegs. Als sie am frühen Morgen nach Hause kam, bemerkte sie, dass ihr braunes "Michael Kors"-Portemonnaie weg war. In der Börse befanden sich Ausweisdokumente und ein mittlerer zweistelliger Betrag. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

