Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Herr Ober, die Rechnung bitte - oder auch nicht

Kaiserslautern (ots)

Mitarbeiter eines Restaurants in der Fabrikstraße meldeten sich am Sonntagabend bei der Polizei. Der Grund: Ein Mann wollte gerade das Lokal verlassen, ohne für seine verzehrten Speisen und Getränke zu bezahlen. Nach den Angaben des 44-Jährigen wollten seine Freunde, mit denen er im Restaurant war, die Kosten für ihn übernehmen. Das Problem: Der Mann war laut den Angestellten die ganze Zeit über alleine an seinem Tisch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Neben einer Strafanzeige erwartet den 44-Jährigen auch ein Hausverbot für die Gaststätte. |kfa

