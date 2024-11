POL-OG: Offenburg - Fahrradfahrer leicht verletzt

Gernsbach, Bühlertal (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in Feuerwehrgerätehäuser in der Joseph-Haas-Straße in Gernsbach und in der Hauptstraße in Bühlertal eingestiegen. In beiden Fällen nutzten die ungebetenen Besucher den Schutz der Dunkelheit, um dort mehrere akkubetriebene Werkzeuge im Wert von insgesamt mehreren Tausend Euro zu entwenden. Die ermittelnden Beamten ...

