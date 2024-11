Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Bühlertal - Werkzeuge entwendet

Gernsbach, Bühlertal (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in Feuerwehrgerätehäuser in der Joseph-Haas-Straße in Gernsbach und in der Hauptstraße in Bühlertal eingestiegen. In beiden Fällen nutzten die ungebetenen Besucher den Schutz der Dunkelheit, um dort mehrere akkubetriebene Werkzeuge im Wert von insgesamt mehreren Tausend Euro zu entwenden. Die ermittelnden Beamten schließen aktuell aufgrund des engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs nicht aus, dass die Fälle mit einander in Verbindung stehen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, im Umfeld der beiden Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme.

/ya

