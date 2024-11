Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Fahndungserfolg

Bietigheim (ots)

Eine ausgelöste Alarmanlage und ein aufmerksamer Zeuge wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei mutmaßlichen Dieben zum Verhängnis. Nach derzeitigem Sachstand wurde ein Anwohner kurz nach 3 Uhr in der Robert-Havemann-Straße durch die Alarmanlage eines Pkw wach und beobachtete anschließend zwei verdächtige Personen, die sich in einem geparkten Wagen zu schaffen machten. Nachdem er die Polizei verständigte, führten unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Beamten des Polizeireviers Rastatt und des Polizeireviers Gaggenau zum Erfolg. Letztere wurden in der Badenstraße auf zwei Jugendliche aufmerksam, die nach genauerer Überprüfung mit dem Vorfall in Verbindung stehen dürften. Nachdem bei den beiden mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden konnte, wurde ihnen die vorläufige Festnahme erklärt. Im Zuge weiterer Recherchen vor Ort wurde bekannt, dass auch Autos in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße, der Gartenstraße und der Leopoldstraße betroffen waren. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Gegen das Duo wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell