Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Stoppschild missachtet und vom Unfallort geflüchtet

Meißenheim (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es aufgrund des Missachtens eines Stoppschildes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Fahrradfahrer. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Pkw-Fahrer gegen 06:30 Uhr die Panzerstraße in Richtung Schutterzeller Straße. Trotz des Stoppschildes fuhr er offenbar ohne anzuhalten über die Kreuzung, mutmaßlich ohne die Vorfahrt des von rechts kommenden 41-jährigen Fahrradfahrers zu beachten. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Zweiradlenker zu Boden stürzte. Hierbei wurde er schwer verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich weiter um die Unfallfolgen zu kümmern. Er konnte in der Folge ermittelt werden. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der Ermittlungen.

