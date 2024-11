Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Kehl (ots)

Bislang Unbekannte sollen am frühen Donnerstagmorgen gewaltsam in eine Bar in der Bahnhofstraße eingedrungen sein. Gegen 6 Uhr hebelten die ungebetenen Besucher ein Schiebefenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Weiter sollen die Täter Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld aus dem Kassenbereich entwendet haben. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die Beamten des Polizeireviers Kehl zu wenden.

/si

