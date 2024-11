POL-OG: Achern, Gamshurst - Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Lahr (ots) - Ein Schwelbrand hat am Mittwochmittag in einem Anwesen in der Voelckerstraße einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 14 Uhr im zweiten Obergeschoss des Gebäudes aufgrund eines technischen Defekts beim Ladevorgang einer Powerbank zu dem Brand. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Lahr war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort. /li ...

mehr