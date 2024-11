POL-OG: Bühl, A5 - Verkehrsunfall

Zell am Harmersbach (ots) - Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Keramikstraße suchen die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Am Mittwoch, zwischen 13:30 Uhr und 14:10 Uhr, soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten Suzuki touchiert haben. ...

mehr