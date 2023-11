POL-PPWP: 150 000 Euro für angebliches Erbe bezahlt

Kaiserslautern (ots) - Funktioniert die Beleuchtung an Ihrem Fahrzeug? Und funktioniert sie auch richtig? Wir haben nachgeschaut! An 29 Kontrollstellen überprüften Polizistinnen und Polizisten am Dienstag in der Westpfalz die Beleuchtung an zahlreichen Fahrzeugen. Mehr als 100 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Westpfalz beteiligten sich an der landesweiten Licht-Test-Aktion 2023 (siehe: https://s.rlp.de/QGjon). Die ...

mehr