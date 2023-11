Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Licht-Test-Aktion 2023: "Gut sehen! Sicher fahren!"

Kaiserslautern (ots)

Funktioniert die Beleuchtung an Ihrem Fahrzeug? Und funktioniert sie auch richtig? Wir haben nachgeschaut! An 29 Kontrollstellen überprüften Polizistinnen und Polizisten am Dienstag in der Westpfalz die Beleuchtung an zahlreichen Fahrzeugen. Mehr als 100 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Westpfalz beteiligten sich an der landesweiten Licht-Test-Aktion 2023 (siehe: https://s.rlp.de/QGjon).

Die Ordnungshüter kontrollierten 628 Fahrzeuge und stellten dabei 94 Ordnungswidrigkeiten fest. 150 Verkehrsteilnehmer waren mit Beleuchtungsmängel unterwegs. Doch nicht nur die Beleuchtung nahmen die Beamten in den Blick, auch der Fahrzeugbereifung galt ihre Aufmerksamkeit. Am Ende der Aktion forderte die Polizei 166 Verkehrsteilnehmer auf, Mängel an ihrem Fahrzeug zu beheben oder nicht mitgeführte Dokumente innerhalb einer bestimmten Frist bei einer Polizeidienststelle vorzulegen.

Was es heißt, mit defekter oder nicht richtig eingestellter Beleuchtung unterwegs zu sein, und welche Gefahren drohen, darüber informierten die Polizistinnen und Polizisten während den Kontrollen und an Informationsständen in Werkstätten im Lautrer Stadtgebiet (wir berichteten: https://s.rlp.de/KegRl). |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell