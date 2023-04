POL-MFR: 81-jähriger Ernst H. aus Nürnberg vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Am Samstagabend (08.04.2023) entwendete ein zunächst unbekannter Täter ein E-Bike aus einem Hinterhof in der Sebalder Altstadt. Mittels eines vom Besitzer angebrachten Ortungssystems konnte das Fahrrad gefunden und ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Der zunächst unbekannte Täter gelangte gegen 18:30 Uhr gewaltsam in einen Hinterhof am Hübnersplatz. Dort durchtrennte er ein Stahlschloss und ...

