POL-MFR: (442) Graffitischmierer festgenommen

Nürnberg (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden (10.04.2023) wurde ein 22-Jähriger in der S-Bahn von Nürnberg in Richtung Roth von mehreren Personen körperlich attackiert. Zwei Jugendliche wurden festgenommen und werden einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen 00:10 Uhr geriet ein 17-Jähriger mit seiner 18-jährigen Begleiterin in der S-Bahn von Nürnberg nach Roth in einen lautstarken Streit. Als ein ...

mehr