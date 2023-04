Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (439) Streit in S-Bahn eskalierte - Festnahme

Nürnberg (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (10.04.2023) wurde ein 22-Jähriger in der S-Bahn von Nürnberg in Richtung Roth von mehreren Personen körperlich attackiert. Zwei Jugendliche wurden festgenommen und werden einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Gegen 00:10 Uhr geriet ein 17-Jähriger mit seiner 18-jährigen Begleiterin in der S-Bahn von Nürnberg nach Roth in einen lautstarken Streit. Als ein ebenfalls im Zug befindlicher 22-Jähriger auf den Streit zwischen dem Paar aufmerksam wurde, sprach er dieses an.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Verlauf der 17-Jährige den 22-Jährigen in das Gesicht schlug und ihn würgte. Währenddessen sollen ein 16-Jähriger Bekannter des 17-Jährigen und ein bislang Unbekannter hinzugekommen sein und auf den 22-Jährigen eingetreten haben. Erst als drei couragierte Fahrgäste der S-Bahn eingriffen, ließen die Personen von dem 22-Jährigen ab.

Alarmierte Streifen stoppten die S-Bahn am Bahnhaltepunkt Nürnberg-Eibach und nahmen den 17-Jährigen und den 16-Jährigen fest. Der mutmaßlich ebenfalls beteiligte Unbekannte entfernte sich bislang unerkannt.

Der 22-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankhaus gebracht.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden Tatverdächtigen werden auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell