POL-MFR: (438) Überfall auf Erlanger Tankstelle

Fürth (ots) - Am Freitagabend (07.04.2023) schrie ein 34-Jähriger mehrfach Naziparolen in einem Kaffee in der Fürther Innenstadt. Er wurde vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen. Gegen 22:45 Uhr betrat ein 34-Jähriger ein Kaffee in der Gustavstraße und fing unvermittelt an "Heil Hitler" zu rufen. Daraufhin wurde er vom anwesenden Personal des Hauses verwiesen. Nachdem der 34-Jährige das Kaffee vorübergehend ...

