POL-K: 220907-5-K Mann schießt auf Kinder - Festnahme

Köln (ots) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung hat ein 41 Jahre alter Mann am Dienstagabend (6. September) am Wiener Platz eine Stichverletzung im Schulterbereich erlitten. Zuvor war der Verletzte, der sich mit mehreren Bekannten auf der Platzfläche aufgehalten hatte, mit drei Unbekannten in einen Streit geraten. Einer der Männer, der ein weißes T-Shirt ...

mehr