POL-OG: Zell am Harmersbach - Unfallverursacher flüchtet, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Keramikstraße suchen die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Am Mittwoch, zwischen 13:30 Uhr und 14:10 Uhr, soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten Suzuki touchiert haben. Anschließend habe er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Suzuki entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07835 54749 - 0 mit dem Polizeiposten Zell am Harmersbach in Verbindung zu setzen.

