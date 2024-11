POL-OG: Kehl - Alkoholisierter Fahrradfahrer

Achern (ots) - Zwei Männer haben sich am Donnerstag gegen 0:50 Uhr an einen an der Kreuzung Kapellenstraße/Martinstraße befindlichen Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Beim Erkennen der Polizeistreifen versuchte das Duo zunächst über einen Innenhof in der Martinstraße zu flüchten. Die beiden 20 und 23-Jährigen konnten dort mit einer mitgeführten ...

mehr