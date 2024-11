Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Alkohol am Steuer

Gengenbach (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr war ein 56-jähriger Renault-Fahrer nach dem Konsum alkoholischer Getränke in der Kreisstraße 5333 in Richtung Fußbach unterwegs. Dank einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers soll es dem entgegenkommenden Pkw-Fahrer gelungen sein eine Kollision zu vermeiden und den 56-Jährigen anschließend anzuhalten. Nach der Verständigung der Beamten des Polizeireviers Offenburg wurde der Fahrer einem Atemalkoholtest unterzogen, der einen Wert von über 2 Promille ergab. Nach Auswertung einer entnommenen Blutprobe sieht der Mann nun einer Strafanzeige entgegen. Seinen Führerschein musste der 56-Jährige abgeben.

/em

