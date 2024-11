POL-OG: Bühl - Beim Rangieren Fahrradfahrerin verletzt

Kehl (ots) - Zu einem versuchten Raub soll es am Freitagabend (1. November 2024) im Rheinvorland in Kehl gekommen sein. Ein 66-jähriger Mann ging gegen 18:35 Uhr in der Schwimmbadstraße im Bereich des Spielplatzes spazieren und soll dort von zwei männlichen Personen angesprochen worden sein. Einer der Männer soll in der Folge aggressiv Geld von dem Spaziergänger gefordert haben. Der 66-Jährige konnte den Mann ...

