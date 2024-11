Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Versuchter Raub

Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Zu einem versuchten Raub soll es am Freitagabend (1. November 2024) im Rheinvorland in Kehl gekommen sein. Ein 66-jähriger Mann ging gegen 18:35 Uhr in der Schwimmbadstraße im Bereich des Spielplatzes spazieren und soll dort von zwei männlichen Personen angesprochen worden sein. Einer der Männer soll in der Folge aggressiv Geld von dem Spaziergänger gefordert haben. Der 66-Jährige konnte den Mann wegstoßen und zu seinem in der Nähe geparkten Fahrzeug laufen. Im Anschluss wurde die Polizei verständigt. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach den möglichen Tätern verlief negativ. Einer der Tatverdächtigen wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, er trug einen Kapuzenpullover und sprach gutes Deutsch mit leichtem Akzent. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 bei der Kriminalpolizei zu melden.

