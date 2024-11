Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Schwer verletzt

Lahr, Mietersheim (ots)

Am Dienstagabend kam es auf dem Parkplatz eines Fachmarktzentrums in der Straße "Im Götzmann" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 83 Jahre alte Passantin schwer verletzt wurde. Eine Hyundai-Fahrerin soll gegen 17:45 Uhr von der Parkfläche des Marktes nach rechts auf die Zufahrtstraße in Richtung Kreisverkehr abgebogen sein, als eine von links herannahende Fahrerin eines Leichtkraftrades deren Vorfahrt missachtete und es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde die Yamaha abgewiesen und schlitterte gegen die Seniorin, die in der Folge zwischen einem parkenden Auto und dem Kraftrad eingeklemmt wurde. Sie wurde schwer verletzt in eine naheliegende Klinik gebracht. Die 16-jährige Zweiradlenkerin trug bei dem Unfall leichte Blessuren davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

