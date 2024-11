POL-OG: Lahr, K5339 - Überschlagen

Ötigheim (ots) - Am Dienstagabend gegen 23 Uhr wurde eine verletzte Person an einer Tankstelle in der Industriestraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere Personen nach verbalen Streitigkeiten in eine handfeste Auseinandersetzung geraten sein. Ein 42-Jähriger soll dabei offenbar mit einer Flasche auf den Hinterkopf geschlagen worden sein. Nach einer Erstversorgung wurde der verletzte Mann mit einem ...

mehr