Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall und Tunnelsperrung auf A60

Wörrstadt (ots)

Am Montag, den 19.08.2024, kam es gegen 17:10 auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen an der AS Hechtsheim-West zu einem Auffahrunfall mit vier leichtverletzten Personen. Eine 57-jährige befuhr mit zwei weiteren Insassen den zweiten Fahrstreifen von rechts mit ca. 70 km/h. Aufgrund der Verkehrsdichte musste ein 30-jähriger sein Fahrzeug auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Die 57-jährige bemerkt das vor sich bremsende Fahrzeug zu spät und versucht, nach links auszuweichen, kollidiert jedoch mit dem Heck des 30-jährigen. Die Leichtverletzten wurden durch den Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurden die drei rechten Fahrstreifen gesperrt. Vor Ort befanden sich zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei, drei Rettungswägen, ein Notarztfahrzeug und zwei Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Mainz im Einsatz.

Kurz nach dem Verkehrsunfall kam es zur Auslösung der Brandmeldeanlage des Hechtsheimer Tunnels. Dieser wurde daher für ca. 40 Minuten in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Bei der Auslösung handelte es sich um einen Fehlalarm.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell