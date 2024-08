POL-VDMZ: Falschfahrer auf der A63 bei Klein-Winternheim

Heidesheim (ots) - Am Samstag, den 17.08.2024, befuhr gegen 12 Uhr ein 38-jähriger mit seinem Fahrzeug die BAB 60 in Fahrtrichtung Darmstadt. Im Bereich des Heidesheimer Stichs kam er nach einem Überholvorgang aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Leitplanke und stürzt auf einem ca. 5m tiefer liegenden Waldweg an einer Autobahnunterführung. Das Fahrzeug geriet sofort in Brand. Durch ...

