Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Reifen geplatzt - vier PKW beschädigt

A 61/Alzey (ots)

Insgesamt vier beschädigte PKW waren die Folge eines geplatzten Reifens an einem LKW am 16.8.2024 gegen 04:50 Uhr auf der A 61 bei Alzey. Die Teile des geplatzten Reifens von einem LKW eines 43-jährigen Fahrers verteilten sich über die komplette Fahrbahn. Die vier Fahrer der unmittelbar nachfolgenden PKW konnten den Reifenteilen nicht mehr ausweichen und überfuhren diese. Dabei kam es an allen vier PKW zu Sachschäden in noch unbekannter Höhe.

