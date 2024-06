Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim Diebstahl von Baumaschinen

Mainz - Hechtsheim (ots)

Mitarbeiter einer Firma in der Johannes-Kepler-Straße bemerkten gestern Mittag das Fehlen von mehreren Baumaschinen. Diese waren zuvor auf einem der Firmenfahrzeuge gelagert gewesen. Wie erste Ermittlungen ergaben, hatte sich ein unbekannter Täter bereits am vergangenen Sonntag Zugang zum Firmengelände verschafft und die Arbeitsgeräte gestohlen. Wie hoch der Schadenswert genau ist, muss noch geklärt werden. Wer im Zeitraum vom 02.06.- 03.06.24 eine verdächtige Person im Bereich der Johannes-Kepler-Straße beobachtet hat oder sonstige Hinweise zum Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

