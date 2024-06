Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz -Finthen und Gonsenheim Trickdiebin erfolgreich

Mainz - Finthen (Gonsenheim) (ots)

In einem Geschäft in der Poststraße kam es am gestrigen Vormittag, gegen 10:25 Uhr zu einem Wechselbetrug. Eine Kundin wollte dabei einen 200EUR-Schein wechseln lassen und zeigte sich mit dem erhaltenen Wechselgeld unzufrieden. Sie bemängelte zwei beschädigte Geldscheine, woraufhin sie zwei andere erhielt. Das andauernde Gespräch mit der Kundin endete darin, dass sie aus dem Geschäft gebeten wurde. Dies verließ sie schließlich auch, jedoch nicht ohne ihren 200 EUR-Schein wieder zurückzufordern. Bei der Rückgabe des Wechselgeldes fiel der Mitarbeiterin jedoch nicht auf, dass nur ein Teil des Wechselgeldes zurückgegeben worden war. Die Kundin wurde wie folgt beschrieben: 40-45 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, kräftige Statur, schwarzer Pferdeschwanz, mit beigem Pullover und dunkler Weste bekleidet.

Unmittelbar nach diesem Vorfall wurde ein weiterer Wechselbetrug in Mainz-Gonsenheim bekannt. In der Hermann-Ehlers-Straße hatte eine Frau in einem Geschäft mit einem 200EUR-Schein Ware bezahlt und anschließend das Wechselgeld beanstandet. Der Betreiber des Ladens tauschte das Scheingeld. Im Anschluss entschied sich die Kundin die Ware doch nicht zu kaufen und ihren 200EUR-Schein zurückzufordern. Ähnlich wie im o.g. Fall bemerkte der Verkäufer nicht, dass die Täterin zusätzlich noch das gewechselte Geld mitnahm.

Wer Hinweise zur beschriebenen Person geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell