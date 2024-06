Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hartenberg- Münchfeld, Teenager mit Papas Auto unterwegs

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots)

01.06.2024, 00:54 Uhr

Nachdem einer Polizeistreife in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:54 Uhr ein Opel Astra ohne Licht Am Fort Gonsenheim entgegen kam, kontrollierten die Polizisten den Fahrer wenig später in der Straße an der Allee in Mainz. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrer, ein 16-jähriger Heranwachsender, mit dem Auto seiner Eltern unterwegs war. Der junge Mann hatte ohne das Wissen seiner Eltern deren Autoschlüssel an sich genommen und eine Tour mit seiner Freundin durch das nächtliche Mainz unternommen. Die Fahrt war somit beendet, der Jugendliche sowie das Auto wurden noch in der Nacht vom Vater auf der Polizeidienstelle abgeholt. Zu Schaden kam bei der Spritztour glücklicherweise niemand.

