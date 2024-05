Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach, 96-jährige Frau aus Mainz bestohlen

Mainz-Mombach (ots)

Zwei falsche Bankmitarbeiter bestehlen am Donnerstag, den 30.05.2024 eine 96-jährige Frau aus Mainz Mombach. Gegen 17:30 Uhr klingelt ein bislang unbekannter Täter bei der Mainzerin aus der Pestalozzistraße und gibt sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Er verwickelt die Seniorin in ein Gespräch, in dessen Verlauf er sich in die Wohnung der 96-Jährigen begibt. Kurze Zeit später erschein ein weiterer Mann in der Wohnung der Mainzerin. Nach weiteren Minuten Gesprächsführung verlassen sodann beide Männer die Wohnung der Frau. Diese stellt anschließend das Fehlen ihrer Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld fest.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahen kann keiner der beiden Männer angetroffen werden. Die 96-Jährige kann die beiden Männer wie folgt beschreiben:

1. Person: männlich / ca. 40-50 Jahre / ca. 175cm groß / kurze, dunkelblonde Haare / kräftig / lange, dunkle Hose / dunkles T-Shirt / dunkle Schuhe

2. Person: männlich / ca. 30 Jahre / ca. 185cm groß / dunkle Haare / schlank / lange, dunkle Hose / dunkles T-Shirt / dunkel Schuhe

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Das Beratungszentrum des PP Mainz, die zentrale Prävention berät sie kostenfrei zu Themen rund um Einbruchsschutz, Schutz vor Betrugsmaschen und vieles mehr unter:

Telefon: 06131 65-3390

E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell