POL-PPMZ: Aktionswoche Seniorensicherheit am Polizeipräsidium Mainz

Mainz-Altstadt (ots) - Durch das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kriminaldirektion Mainz wurde zwischenzeitlich ein möglicher Zusammenhang mit zwei weiteren Einbrüchen in der Neubrunnenstraße am 16.05.2024 und in der Münsterstraße am 21.05.2024 hergestellt. In gleich zwei Fällen konnten zwei junge ...

mehr