POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt; Exhibitionist auf dem Schillerplatz

Mainz - Altstadt (ots) - Zwischen 14:00 und 19:00 Uhr kam es sowohl in der Schönbornstraße in der Mainzer Altstadt, sowie auch in der Jakobsbergstraße zu einem Tageswohnungseinbruch. Im erst genannten Fall stellte der Wohnungsinhaber nach seiner Rückkehr in die Wohnung fest, dass diverse Schränke und Schubladen durchwühlt worden waren. An der Wohnungstür waren ...

mehr