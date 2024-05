Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alzey; Verwirrter Mann bedroht Betreuerin mit Messer

Alzey (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz im Alzeyer Mehlbergweg.

Zuvor meldete eine Zeugin, dass sie die Betreuerin einer 54-jährigen Frau aus dem Mehlbergweg sei. Als sie diese heute besuchte sei sie von dem Lebensgefährten der Frau mit einem Messer bedroht und zum Gehen aufgefordert worden. Auch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Alzey lies der Mann nicht in die Wohnung. Er öffnete ihnen mit einem Messer in der Hand die Tür, verweigerte ihnen den Zutritt und verschloss die Tür umgehend wieder.

Aufgrund der unklaren Gesundheits- und Gefahrenlage für die 54-jährige Frau und der Bewaffnung des Mannes, wurden Spezialkräfte der Rheinland-Pfälzischen Polizei hinzugerufen.

Mit einer richterlichen Anordnung betraten diese in spezieller Schutzausrüstung die Wohnung und konnten den scheinbar verwirrten Mann in Gewahrsam nehmen. Er wurde bei dem Zugriff leicht verletzt und daraufhin in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die 54-Jährige Frau konnte unverletzt angetroffen und in die Obhut der Betreuerin übergeben werden.

Der wenig befahrene Mehlbergweg war für die Dauer der Maßnahmen, etwa bis 19:30 Uhr gesperrt. Nennenswerte Verkehrsbehinderungen gab es deswegen keine.

