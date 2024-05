Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau; Trunkenheit im Verkehr, gleich zwei Mal

Mainz-Weisenau (ots)

Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr meldete ein 41-jähriger Hochheimer, dass er mit seinem PKW an einer roten Ampel in der Weisenauer Straße gestanden habe. Ihm sei ein anderes Auto aus Richtung Rheinstraße entgegengekommen, habe die Kurve zu eng genommen und dadurch seinen Außenspiegel touchiert.

Indem der Hochheimer sein Fahrzeug wendete und den Verursacher durch Hupen zum Anhalten aufforderte, konnte der Unfall letztlich durch Einsatzkräfte des Altstadtreviers aufgenommen werden. Die brauchten wiederum nicht lange um festzustellen, dass der Fahrer, ein 40-jähriger Hesse, alkoholisiert war und fast 1,60 Promille hatte.

Routinemäßig wurde der Fahrer auf die Dienststelle gebracht und ihm dort durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Schlüssel des Fahrers wurde sichergestellt, um zu verhindern, dass er nach der Blutprobe wieder Auto fährt. Bis hier hin, ein nicht gerade seltener Einsatz.

Nur wenige Stunden später erschien der Fahrer jedoch mit einem Freund auf der Dienststelle. Da dieser sowohl nüchtern wie auch im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wurde ihm der Schlüssel für das Fahrzeug ausgehändigt.

Und so kam es, dass nur wenig später das bereits zuvor kontrollierte Fahrzeug durch eine Streife in der Wormser Straße angehalten und kontrolliert wurde. Wieder saß der 40-jährige Hesse am Steuer. Diesmal hatte er immer noch über 0,90 Promille.

Die Folge waren eine erneute Blutprobenentnahme und eines weiteres Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem wurde der PKW durch einen Abschleppdienst umgesetzt.

