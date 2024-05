Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Meldung über Auseinandersetzung mit Schusswaffe - gefährliche Körperverletzung mit Reizstoffpistole

Gau-Algesheim (ots)

Am Sonntag, 26.05.24 wird um 12:57 Uhr über Notruf gemeldet, dass eine männliche Person mit einer Schusswaffe auf offener Straße auf andere Personen geschossen hätte. Aufgrund dieser Ausgangsmeldung wird die Einsatzörtlichkeit, Kaiser-Karl-Straße in Gau-Algesheim, mit starken Kräften aufgesucht und der Bereich weiträumig abgesperrt. Im Rahmen der Einsatzbewältigung stellt sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Reizstoffpistole handelt. Ein 21-jähriger Mann aus Gau-Algesheim wird durch den freigesetzten Reizstoff leicht verletzt und wird mit Hautreizungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 22-jährige Tatverdächtige, ebenfalls aus Gau-Algesheim, wird nach kurzer Fahndung in Tatortnähe festgenommen, die Waffe wird sichergestellt. Nach ersten Ermittlungen kam es zuvor zu einem Streit zwischen den flüchtig bekannten Männern, im Verlauf der Auseinandersetzung richtet der 22-jährige die Waffe auf den Geschädigten und schießt ihm einmal in Richtung Gesicht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wird gegen den 22-jährigen Beschuldigten wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, er wird nach den polizeilichen Erstmaßnahmen entlassen.

