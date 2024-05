Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung an Wahlinfostand in Mainz

Mainz (ots)

Am Mittag des 25.05.24 kommt es zu einem Vorfall an einem durch die Partei "Alternative für Deutschland" auf dem Neubrunnenplatz in Mainz betriebenen Wahlinfostand, als ein noch unbekannter Täter diesen beim Vorbeigehen mit Farbbeuteln bewirft. Die dem Stand zugehörigen Personen und der Stand selbst werden von der Farbe getroffen. Aufgrund des Vorfalls wird ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Mainz 1 (06131-65 4110) erbeten.

