Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt; Zur rechten Zeit am rechten Ort #immerda

Mainz - Innenstadt (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr befanden sich Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 wegen eines anderen Einsatzes in der hinteren Bleiche. Die Polizistinnen und Polizisten konnten dann zufällig aus einer Bar Schreie und dumpfe Schläge wahrnehmen. Im Eingangsbereich der Bar konnten daraufhin zwei miteinander rangelnde Männer im Alter von 44 und 43 Jahren festgestellt werden, welche durch die Einsatzkräfte voneinander getrennt werden mussten.

Der Ältere der Beiden gab an, dass er von dem Jüngeren attackiert wurde indem er ihm gegen die Oberkörper schlug und "in das Gesicht biss". Er wurde leicht verletzt, wobei eine sofortige medizinische Behandlung nicht notwendig war.

Bei der Überprüfung des 43-jährigen wohnsitzlosen Mannes stellte sich zudem raus, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Da er die geforderte Geldstrafe darin nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

