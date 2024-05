POL-PPMZ: Ober-Olm, Outdoor-Lasertag löst Polizeieinsatz aus

Mainz-Weisenau (ots) - Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr meldete ein 41-jähriger Hochheimer, dass er mit seinem PKW an einer roten Ampel in der Weisenauer Straße gestanden habe. Ihm sei ein anderes Auto aus Richtung Rheinstraße entgegengekommen, habe die Kurve zu eng genommen und dadurch seinen Außenspiegel touchiert. Indem der Hochheimer sein Fahrzeug wendete und ...

mehr