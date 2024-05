Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Zwei Wohnungseinbruche durch Aufhebeln der Tür

Mainz - Altstadt (ots)

Zwischen 14:00 und 19:00 Uhr kam es sowohl in der Schönbornstraße in der Mainzer Altstadt, sowie auch in der Jakobsbergstraße zu einem Tageswohnungseinbruch. Im erst genannten Fall stellte der Wohnungsinhaber nach seiner Rückkehr in die Wohnung fest, dass diverse Schränke und Schubladen durchwühlt worden waren. An der Wohnungstür waren zudem etliche Hebelspuren festzustellen. Der oder die Täter müssen also eine gewisse Zeit gebraucht haben, um die Türe, mutmaßlich mit einer Brechstange oder Ähnlichen, aufzuhebeln. Ob etwas bzw. was aus der Wohnung entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

In der Jakobsbergstraße hebelten die Täter ebenfalls die Wohnungstür auf nachdem sie auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus gelangt waren. Dort entwendeten sie Schmuck aus dem Schlafzimmer der Anwohner und flüchteten unerkannt. Die Täter haben möglicherweise überhaupt nicht mitbekommen, dass sich in einem anderen Raum der Wohnung, eine Jugendliche befand, die grade Musik über ihre Kopfhörer hörte und deswegen überhaupt nichts von der Tat mitbekommen hat.

Wie bereits gestern in unserem WhatsApp Kanal erwähnt, haben Einbrecher in aller Regel kein Interesse an einem Zusammentreffen mit Anwohnern. Üblicherweise ergreifen sie sofort die Flucht. Stellen sie sich daher den Tätern niemals in den Weg und versuchen sie auch nicht, sie aufzuhalten. Prägen sie sich das Aussehen ein, ziehen sie sich zurück und rufen die sofort die Polizei über die 110.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder verdächtige Personen in der Umgebung gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon: 06131/65-3390

E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de

