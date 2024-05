Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hartenberg - Münchfeld; Falsche Handwerker unterwegs

Mainz - Hartenberg - Münchfeld (ots)

Am Montagmorgen gegen 11:15 Uhr klingelten zwei Männer bei einem älteren Ehepaar in der Straße "In der Meielache" und gaben an, dass sie Gas / Wasserinstallateure seien und wegen eines Wasserschadens im Gebäude die Leitungen kontrollieren müssten. Obwohl die Anwohner bereits skeptisch waren, übten die Täter jedoch derart Druck aus, dass sie letztlich doch in die Wohnung gelassen wurden. Die zwei Täter teilten sich nun in der Wohnung auf, wurden jedoch von jeweils einem Anwohner begleitet.

Weil ihnen die Sache nun doch zu unglaubwürdig erschien, schrie der Senior auf und forderte die falschen Handwerker zum Verlassen der Wohnung auf. Erst hier stellten sie nun fest, dass sich drei statt zwei Täter in der Wohnung befanden. Der Dritte hatte sich unbemerkt am Schlafzimmer zu schaffen gemacht und dort Schmuck und Bargeld erbeutet.

Zumindest zwei der drei Täter sollen hochdeutsch gesprochen haben und einen grauen Arbeitseinteiler getragen haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann bzw. ortsfremde Fahrzeuge oder Personen gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell