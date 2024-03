Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Braunschweig; Mann (45) möchte Strafanzeige aufgeben und landet im Gefängnis

Hannover

Damit hat ein 45-jähriger Mann nicht gerechnet. Gestern Abend, um 20 Uhr, erschien er auf der Wache des Bundespolizeireviers in Braunschweig und schilderte, dass ihm am Dienstag ein Rucksack mit Wertsachen im Stadtgebiet entwendet wurde. Nun wolle er eine Strafanzeige aufgeben. Was er offensichtlich nicht wusste, er wurde seit einigen Tagen selber von der Justiz gesucht.

Bei der Überprüfung seiner Personalie stellten die Bundespolizisten fest, dass der Braunschweiger im Oktober 2023 rechtskräftig wegen mehrfachen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Da er die Geldstrafe von 570 Euro aber nicht bezahlte und auch jetzt nicht aufbringen konnte, muss er ersatzweise für 38 Tage ins Gefängnis.

Die Beamten verhafteten den überraschten Mann und brachten ihn die Justizvollzugsanstalt.

