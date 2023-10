Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Offenburg (ots)

Wolfach - Am Dienstag kam es zwischen 7 Uhr und 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg der Adlergasse und der Vorstadtstraße. Eine 41-jährige Frau parkte ihren VW Golf ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer soll beim Vorbeifahren den VW Golf im Bereich der linken Mitfahrertür beschädigt haben und sich dann unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Durch den Unfall entstand an dem PKW ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit in dem angegeben Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeiposten Wolfach unter der Nummer 07834/8357-0 in Verbindung zu setzen.

/ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell