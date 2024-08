Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Betrunken, ohne Führerschein ins Gefängnis mittels Haftbefehl

Heidesheim (ots)

Vor dem Hintergrund der Weinwoche in Wiesbaden führten Beamte der Autobahnpolizei Heidesheim in er Nacht vom 15. auf den 16.08.2024 Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen im Bereich der Anschlussstelle Mombach durch. Bei der 90-minütigen Kontrollstelle wurden insgesamt 10 Fahrzeugführer einer erweiterten Verkehrskontrolle hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit unterzogen. Bei einem männlichen, 59-jährigen Fahrer konnte erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein gegen 01.00 Uhr freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 2,45 Promille. Einen Führerschein konnte der Fahrer ebenfalls nicht vorlegen. Wie sich später herausstellte hatte der Mann diesen bereits 2019 wegen Trunkenheit am Steuer abgeben müssen. Letztendlich wurde er noch polizeilich wegen anderer Delikte per Haftbefehl gesucht, so dass seine Fahrt nicht im gemütlichen Zuhause, sondern in der Gefängniszelle endete.

