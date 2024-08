Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf der A643

Heidesheim (ots)

Am 13.08.2024 gegen 16:09 Uhr kam es auf der A643 in Fahrtrichtung Hessen in der Ausfahrt der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 25-jährigen Autofahrer und einem 46-jährigen Motorradfahrer. Der Motorradfahrer zog sich durch den Sturz glücklicherweise nur Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen zu. Zur medizinischen Versorgung wurde der Motorradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Durch unabhängige Zeugen wurde bekannt, dass dem Ganzen offenbar eine Auseinandersetzung mit gefährlichen Fahrmanövern vorangegangen sei. Es wäre hierbei zu Provokationen, knappen Einscheren nach dem Überholvorgang, Abdrängen und wildem Gestikulieren gekommen. Schließlich wäre es zu einer Kollision zwischen dem PKW und dem Motorrad gekommen, so dass der Motorradfahrer stürzte. Das Motorrad rutschte hierbei ca. 50m über den Asphalt und kam im rechten Grünstreifen zum Liegen.

Für die Unfallaufnahme musste die Ausfahrt für etwa 1 1/2 Stunden gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

